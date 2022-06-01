'Müjdemi İsterim'in çekimleri devam ediyor

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Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Yardımcı'nın kaleme aldığı 'Müjdemi İsterim' filminin çekimleri sürüyor.

Filmin başrolünde yer alan Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Mehmet Özgür, önceki gün Polenezköy'deki çekim mekanında objektiflere hatıra pozu verdi.

Ahmet Kural, Ecem Erken ve Mehmet Özgür

'Müjdemi İsterim', üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde'nin eğlenceli hikayesini anlatacak.

Filmin vizyon tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.