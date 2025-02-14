Müjde Kızılkan'dan ilişki çeşidine göre şarkı
Müjde Kızılkan'dan kendine özgü tarzıyla ilişki çeşidine göre şarkı seslendiriyor. Kızılkan'ın sahne şovunda; aşk, ilişki ve mizahı müzikle buluşturuyor
Z kuşağının ilişki terimlerini anlamak için özel bir sözlük gerekiyor.
'Dink', 'Dry Dating', 'Enmeshment', Fexting', 'Freckling', 'Love Bombing', 'Bariyer ilişki'...
Ve daha niceleri...
Müjde Kızılkan, kendine özgü bir tarz geliştirerek ilişki terimlerini, şarkılar eşliğinde sahneye taşıyor. Şarkıları; ilişki çeşitlerine göre sahne şovu ve stand up gösterisiyle seslendiriyor.
Müjde Kızılkan; aşk, ilişki ve mizahı müzikle buluşturduğu 'Müjde Müjde Size' ile Maximum Uniq Box'da misafirleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılkan; "Bu akşam, burada dinleyeceğiniz bazı şarkılar belleklerinizde eskisi gibi kalmayacak. Herkesin bildiği Türkçe pop şarkıları, ilişki kronolojisine göre, yeni kavramları işliyorum. Hikâyesi olan misafirlerimizin, hikâyelerini dinleyeceğimiz interaktif bir program yapıyoruz" dedi.
"ALGIDA SEÇİCİLİK İÇİN"
Sahneye çıkarken yaptığı göz makyajı kendisine sorulan Müjde Kızılkan; "Makyajı yaparken algıda seçicilik oluşturmak istedim. Fark yaratmak istedim, konu bu noktaya geldi." dedi.