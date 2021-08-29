Müjde Ar'dan Fazıl Say'a destek
Gürültü kirliliğinden şikayet eden Fazıl Say'a Müjde Ar'dan destek geldi; "İyi ki varsın Fazıl Say. Seninle gurur duyuyoruz"
Geçtiğimiz yıl, Bodrum'daki yazlığının yakınlarındaki gece kulübüne gürültü kirliliği nedeniyle dava açan Müjde Ar, Datça ve Alaçatı'daki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesine sosyal medya hesabından isyan eden Fazıl Say'a destek verdi.
Müjde Ar, "Chopin'in kemikleri sızladı. Piyanoyu zor duyuyoruz. Bu bir ses cehennemi" şeklinde tepki gösteren Say'a şu sözlerle destek verdi; "Fazıl Say'ın Almanya'daki bir konserinde duygulanıp göz yaşlarını tutamayan ben, bu çığlığı içimde bastıramıyorum. Konserde nefes almaktan bile çekinen bir seyirci profili vardı. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Üç kez bis yaptı. Aynı Fazıl Say, Datça ve Alaçatı'daki konserlerinde notaların arasında delirtiliyor. İlgili yasalara ve mevzuata rağmen, arsızlığa ve ölçüsüzlüğe dur denilmediği için sözde eğlence mekanları kural tanımıyor. Belediyelerin, Çevre Bakanlığı ve benzeri kurumların umursamazlığı nedeniyle bir edepsizliktir gidiyor. Fazıl Say'ın konser verdiği her il ve ilçede onu yok saymak gibi bir lüksümüz yoktur. Değil terörize edilmiş müzikle onu bastırmak, nefeslerin bile tutulması gerekir. İyi ki varsın Fazıl Say. Seninle gurur duyuyoruz.
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