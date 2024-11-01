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        Validen muhtara "Roman Saha Koordinatörü" görevi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hamdibey Mahallesi'nin muhtarı Rafet Taşkara'ya, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından "Roman Saha Koordinatörü" görevi verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:12
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        Muhtara "Roman Saha Koordinatörü" görevi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hamdibey Mahallesi Muhtarı Rafet Taşkara'ya, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından önemli bir görev verildi.

        Muhtar Taşkaya, Balıkesir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Roman İl Saha Koordinatörü olarak atandı.

        Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın elinden atama belgesini alan Rafet Taşkara'yı ilk kutlayan Kaymakam Yaman oldu.

        Taşkara, özellikle pandemi döneminde yaşanılan sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde, mahallesinde yaşayan yoksul vatandaşların başta erzak olmak üzere tüm ihtiyaçlarını temin edebilmek için verdiği çabalarla dikkat çekmişti.

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        #ayvalık ilçesi
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