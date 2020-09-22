Muhlama nasıl yapılır? sorusu yemek severler tarafından merak konusu oldu. Muhlama, bol kalorili ama bir o kadarda lezzetli bir yemektir.

Trabzon ilinde biraz daha değişik bir pişirme uslubuyla (un kavrulmaz kaynar suya karıştırılıp muhallebi kıvamına gelince üzerine eritilmiş tereyağı dökülür) yapılarak "kuymak" halini alır. İşte Muhlama tarifi ve hazırlanışı...

MUHLAMA TARİFİ

Tel peynirini kullanacaksanız olduğu gibi ekleyebilirsiniz ama eritme veya yayla peynirini kullanıyorsanız bir tabağa bölerek hazırlayabilirsiniz.

Yapıştırmayan bir tavaya 200 gr tereyağını koyup eritiyoruz.

Yağın kızarmamasına veya yanmamasına dikkat etmelisiniz.

Yağ eridikten sonra, 3 su bardağı mısır ununu ilave ediyoruz.

Hafif ateşte ağır ağır tereyağı ve mısır ununu kavurmakla işe başlıyoruz.

10 dakika. Mısır ununun rengi dönene kadar kavuralım.

İyice kavrulan mısır ununa karıştırarak 3 su bardağı su ekliyoruz.

Kıvama gelince yavaş yavaş peynirleri ilave ediyoruz ve tereyağı üste çıkana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.

Nam-ı diğer mıhlamamız servise hazır, afiyet olsun!

MUHLAMA MALZEMELERİ

2 su bardağı mısır unu

Tereyağı

3 su bardağı su

Yarım kg. telli peynir yoksa eritme peynir ya da yayla peyniri kullanılabilir.