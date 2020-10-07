İlk filmiyle ödül kazandı 0:00 / 0:00

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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk filmi 'Plaza' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Onur Berk Arslanoğlu aslında makina mühendisi. Arslanoğlu, öğrenciyken tiyatroya gönül verip Şahika Tekand'dan aldığı eğitimle sahneye adım attı. Anıl Gelberi'nin de ilk filmi olan 'Plaza', kısıtlı bütçe nedeniyle İstanbul’da inşaatı durmuş bir plazada 9 günde çekildi. Filmin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı.

Onur Berk Arslanoğlu Kimdir?

1983'te Trabzon’da doğdu. Lisansını İTÜ Makine Mühendisliği, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri'nde tamamladı. Tiyatro eğitimini Şahika Tekand yönetimindeki Studio Oyuncuları'ndan aldı. Studio Oyuncuları'nın "Godot’yu Beklerken" oyunundaki rolü ile 2017'de 'Yeni Tiyatro Dergisi Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. 2018'de Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun 'Sevmekten Öldü Desinler' oyunundaki rolü ile 'Sadri Alışık Seçici Kurul Ödülü'nün sahibi oldu. Çeşitli reklam filmleri ve kısa filmlerde rol aldı. 2020'de 'Plaza' adlı sinema filminin başrolünde yer aldı ve bu filmdeki rolüyle 27'nci Altın Koza Film Festivali’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Sinema ve dizi çalışmalarının yanı sıra çocuklar ve gençler için bilim ve teknoloji projeleri üretiyor.