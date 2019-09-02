Muharrem Ayı orucu ne zaman başlıyor? Diyanet Muharrem Ayı ve orucu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem Ayı'nı oruç tutarak geçirmek yapılması gereken önemli ibadetlerden biri olarak geçiyor. İşte, Muharrem Ayı ile ilgili detaylar haberimizde...

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görüldüğünü belirtti.

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

MUHARREM AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

Bu ayda kaza orucu tutulabileceği gibi,adak,vacip,şükür,keffaret bunların dışında nafile oruçta tutulabilir. Niyet tutulacak orucun cinsine göre olmalıdır.

Ancak sadece bu aya hürmet için oruç tutulacaksa "Rıza-i şerifin için oruç tutmaya "veya muharrem orucu tutmaya diye niyet edilebilir.