2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Ali'nin 8 kızı, 2 oğlu vardı. Efsanevi boksörün mirasından pay alamadığını söyleyen en büyük oğlu, 46 yaşındaki Ali Jr., Mirror gazetesine, Miami'de günde 8 dolarla geçinmeye çalıştığını söyledi.

Rastgele bulduğu işlerle geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Ali Jr., "Her işte çalışırım. İnşaat, duvar boyama... Ancak şu anda hiçbir şey yapmıyorum" dedi.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında, Muhammed Ali Jr, ABD'de havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılmış, Muhammed Ali'nin oğluna birkaç kez "Adını nereden aldın" ve "Müslüman mısın" gibi sorular soran gümrük memurunun daha sonra Muhammed Ali Jr.'ı küçük bir odaya götürdüğü belirtilmişti.

Başkan Donald Trump'ın uygulamaları ve 7 Şubat'ta Miami kentinde Fort Lauderdale Havalimanı'ndaki gözaltına alınma olayı hakkında konuşmuştu.

"Ben Amerikalıyım ama artık kendimi rahat ve güvende hissetmiyorum. Babam hayatta olsa 'Sen Müslümansın. Konuş ve anayasamıza kulak ver' derdi" açıklamasında bulunmuştu.