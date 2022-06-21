Muhammed Ahmed Erbilli yaşamını yitirdi

İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi ve Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerinden Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında Erbil'de hayatını kaybetti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, yaptığı açıklamada, uzun süredir hasta olan Erbilli'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
"VEFATI ERBİL İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"
Maruf, Erbilli'nin özellikle Türkmen sanatına büyük faydası dokunduğunu kaydederek, "Erbilli, Irak'ta Türkmen sanatının en büyük ustasıdır." dedi.
Türkmen sanatçının Erbil'de birlikte yaşamanın sembolü olduğunu belirten Aydın Maruf, vefatının büyük bir kayıp olduğunu sözlerine ekledi.
TATLISES'İN SESLENDİRDİĞİ 12 ŞARKI SÖZÜ VE BESTESİNİN SAHİBİ
Besteleri ve sözleri Irak sınırlarını aşan Muhammed Ahmed Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi...
Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırmıştı.
Erbilli, 2019'da yaptığı açıklamada, "Bütün şarkılarımın sözleri ve bestesi bana ait. Büyük sanatçılar bestelerimi seslendirdi. Onlarca şarkım İstanbul, Kerkük, İran ve Azerbaycan'ın ünlü sanatçıları tarafından okundu." demişti.
Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Yallah Şoför", "Almağa Gelin", "Kızlar El Ele Verin", "Yandım Televizyonun Elinden" başta olmak üzere 12 eserin sahibi olduğunu ifade etmişti.
Şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde seslendiren Erbilli, Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelmişti.
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