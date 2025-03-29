Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Muğla bayram namazı saati!

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il namaz vakitleri paylaşıldı. Buna göre; Mersin'de bayram namazı saat 07.25'te kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır: