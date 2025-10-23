Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla Valiliği'nden Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili açıklama

        Muğla Valiliği'nden Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili açıklama

        Muğla Valiliğince yapılan açıklamada, Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması olayında hedefin başkan ya da akrabaları olmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Valiliği'nden Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin ikamet ettiği binaya yanıcı madde atılması olayı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ivedilikle soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faillerinin yaşları küçük Y.D.K. ve M.C.Ç, azmettiricisinin ise O.K. olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, azmettiren ile suça sürüklenen çocuklar arasındaki bağlantıyı sağlayanın E.U. ve olay yeri olan binadaki 2 numaralı dairenin keşfini yapanın da T.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        Azmettirici O.K'nin yurtdışında olduğunun belirlendiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, diğer şüphelilerin ise yakalandığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler ve elde edilen bulgular neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan aynı binanın 2 numaralı dairesinde ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.E.F'nin ise Yunanistan'da tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        OLAY

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış, olay protesto edilmişti.

        Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli O.K'nin yakalanması için Adalet Bakanlığınca 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarılmıştı.

        Ayrıca olayla ilgili olarak 3 Eylül’de İzmir’de yakalanan E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan T.K. de tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa