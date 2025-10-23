Muğla Valiliği'nden Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin ikamet ettiği binaya yanıcı madde atılması olayı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ivedilikle soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faillerinin yaşları küçük Y.D.K. ve M.C.Ç, azmettiricisinin ise O.K. olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, azmettiren ile suça sürüklenen çocuklar arasındaki bağlantıyı sağlayanın E.U. ve olay yeri olan binadaki 2 numaralı dairenin keşfini yapanın da T.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

REKLAM advertisement1

Azmettirici O.K'nin yurtdışında olduğunun belirlendiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, diğer şüphelilerin ise yakalandığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler ve elde edilen bulgular neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan aynı binanın 2 numaralı dairesinde ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.E.F'nin ise Yunanistan'da tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

REKLAM OLAY Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış, olay protesto edilmişti. Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli O.K'nin yakalanması için Adalet Bakanlığınca 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarılmıştı. Ayrıca olayla ilgili olarak 3 Eylül’de İzmir’de yakalanan E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan T.K. de tutuklanmıştı.