AA

Kar yağışı nedeniyle kentin bazı kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar, kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı. Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezinde ise bazı tarım arazileri su altında kaldı.