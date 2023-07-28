Fethiye'de 140 litre etil alkol ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 litre etil alkol ele geçirildi
Giriş: 28.07.2023 - 21:04
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, şüpheliler M.B ile S.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 5 litrelik bidonlarda 140 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.