Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçerken, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak bildirdi. Kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar en son depremleri araştırmaya başladı. İşte 14 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

MUĞLA BODRUM'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'tan son dakika yapılan açıklamada; Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.03.14 01:08:11 36.9578 27.3875 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.14 00:57:52 36.9823 27.3643 11.1 -.- 3.8 3.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.14 00:05:46 38.3312 27.5433 5.3 -.- 2.0 -.- BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2020.03.13 22:51:29 38.4643 39.3707 11.8 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.13 22:40:58 34.9547 27.9063 7.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.13 21:50:09 38.7792 43.1135 5.0 -.- 2.8 -.- VAN GOLU İlksel 2020.03.13 20:40:11 38.4317 39.2500 6.1 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.13 20:39:37 38.4223 39.2698 8.9 -.- 1.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.13 20:06:23 36.2263 28.9737 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.13 19:20:27 38.4198 44.5975 8.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.13 18:22:35 38.3693 38.8075 4.9 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel 2020.03.13 17:57:30 38.3632 38.7760 11.2 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel 2020.03.13 17:20:17 38.9703 27.8860 8.6 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.13 17:12:06 38.9488 27.9578 5.0 -.- 1.3 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.13 17:00:39 39.8762 33.0522 0.0 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2020.03.13 16:58:45 39.8772 33.0552 0.0 -.- 1.7 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2020.03.13 16:51:34 38.3628 39.1307 3.0 -.- 2.0 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel