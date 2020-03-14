14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak geçerken, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak bildirdi. Kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar en son depremleri araştırmaya başladı. İşte 14 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
MUĞLA BODRUM'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'tan son dakika yapılan açıklamada; Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.03.14 01:08:11 36.9578 27.3875 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.14 00:57:52 36.9823 27.3643 11.1 -.- 3.8 3.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.14 00:05:46 38.3312 27.5433 5.3 -.- 2.0 -.- BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2020.03.13 22:51:29 38.4643 39.3707 11.8 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.13 22:40:58 34.9547 27.9063 7.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.13 21:50:09 38.7792 43.1135 5.0 -.- 2.8 -.- VAN GOLU İlksel 2020.03.13 20:40:11 38.4317 39.2500 6.1 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.13 20:39:37 38.4223 39.2698 8.9 -.- 1.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.13 20:06:23 36.2263 28.9737 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.13 19:20:27 38.4198 44.5975 8.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.13 18:22:35 38.3693 38.8075 4.9 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel 2020.03.13 17:57:30 38.3632 38.7760 11.2 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel 2020.03.13 17:20:17 38.9703 27.8860 8.6 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.13 17:12:06 38.9488 27.9578 5.0 -.- 1.3 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.13 17:00:39 39.8762 33.0522 0.0 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2020.03.13 16:58:45 39.8772 33.0552 0.0 -.- 1.7 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2020.03.13 16:51:34 38.3628 39.1307 3.0 -.- 2.0 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!