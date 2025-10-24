Habertürk
        Mermer kesme makinesinde trajik ölüm | SON DAKİKA HABER

        Mermer kesme makinesinde trajik ölüm!

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir mermer ocağında başı mermer kesme makinesine sıkışan 54 yaşındaki Yılmaz Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:45
        Mermer kesme makinesinde trajik ölüm!
        Muğla'da olay, sabah saatlerinde Yatağan ilçesinde Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana geldi. İş yerinde çalışan Yılmaz Topal (54), henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
