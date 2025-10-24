Muğla'da olay, sabah saatlerinde Yatağan ilçesinde Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana geldi. İş yerinde çalışan Yılmaz Topal (54), henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.