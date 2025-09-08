Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: 1 ölü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: 1 ölü!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Acet öldü, 24 yaşındaki Azim Can Nas ise yaralandı. Bar işletmecisinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:41
        Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: 1 ölü!
        Muğla'da olay, saat 07.30 sıralarında Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BAR İŞLETMECİSİ ATEŞ EDİP KAÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet (22) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Acet ve kurşunların isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BAR İŞLETMECİSİ ARANIYOR

        Bacağından yaralanan Nas'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
