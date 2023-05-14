Muğla Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Muğla Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Muğla başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Muğla seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Muğla Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.75 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 82.4 oldu. Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 360.666 oyla yüzde 62.17 - Recep Tayyip Erdoğan: 187.753 oyla yüzde 32.36 - Sinan Oğan: 27.576 oyla yüzde 4.75 - Muharrem İnce: 4.122 oyla yüzde 0.71 oy aldı.



Muğla 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 360.666 oyla yüzde 62.17Recep Tayyip Erdoğan: 187.753 oyla yüzde 32.36Sinan Oğan: 27.576 oyla yüzde 4.75Muharrem İnce: 4.122 oyla yüzde 0.71

Muğla Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.27 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:10 itibarıyla yüzde 72.1 oranında açıldı. 2023 Muğla milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 273.055 oyla yüzde 54.25 - Cumhur İttifakı: 159.956 oyla yüzde 31.78 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 37.449 oyla yüzde 7.44 - Ata İttifakı: 8.757 oyla yüzde 1.74 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.338 oyla yüzde 0.27 aldı. Saat 22:10 itibarıyla 2023 Muğla milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 273.055 oyla yüzde 54.25Cumhur İttifakı: 159.956 oyla yüzde 31.78Emek ve Özgürlük İttifakı: 37.449 oyla yüzde 7.44Ata İttifakı: 8.757 oyla yüzde 1.74Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.338 oyla yüzde 0.27CHP: 186.133 oyla yüzde 36.98AK Parti: 124.073 oyla yüzde 24.65İYİ Parti: 86.922 oyla yüzde 17.27MHP: 31.414 oyla yüzde 6.24TİP: 23.728 oyla yüzde 4.71YEŞİL SOL: 13.721 oyla yüzde 2.73ZP: 7.208 oyla yüzde 1.43MEMLEKET: 5.480 oyla yüzde 1.09YENİDEN REFAH: 3.055 oyla yüzde 0.61AP: 1.549 oyla yüzde 0.31BBP: 1.414 oyla yüzde 0.28GENÇ: 1.261 oyla yüzde 0.25TKP: 738 oyla yüzde 0.15ANAP: 689 oyla yüzde 0.14MP: 467 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 456 oyla yüzde 0.09HAKPAR: 371 oyla yüzde 0.07HKP: 242 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 164 oyla yüzde 0.03TKH: 144 oyla yüzde 0.03YP: 113 oyla yüzde 0.02AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00