DHA

Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.