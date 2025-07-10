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        Haberler Gündem Güncel Muğla'daki yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Muğla'daki yangın söndürüldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesinde saat 19.00 sıralarında ahşap çatılı evde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:53 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:33
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        Muğla'daki yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, müstakil ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların hortumlarla müdahalesine rağmen alevler kısa sürede tüm evi sardı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan Adnan ve Nursel Gülceoğlu kardeşler, ekipler ve vatandaşlar tarafından güvenli bölgeye alındı. Nursel Gülceoğlu'nun kolundan yaralandığı öğrenildi.

        Araçların dar sokaklar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği yangın alanında vatandaşlar, insan zinciri oluşturup hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

        Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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