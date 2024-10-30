Muğla'da domuzun saldırısına uğrayan çiftçi öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada domuzun saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Keser (54), mısır tarlasında bir domuzun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Keser, yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keser'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.