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        Haberler Gündem Muğla'da 555 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Güncel haberler

        Muğla'da 555 litre 'sahte içki' ele geçirildi

        Muğla'nın Ula ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 555 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 00:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:40
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        555 litre 'sahte içki' ele geçirildi
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        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde yaşayan A.C.’nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 555 litre sahte içki, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet anason yağı, 4 adet içki yapımında kullanılan düzenek, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 70 fişek, 2 tarihi eser niteliği bulunan hac ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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