Muğla'da 297 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 01.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:09
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 5 ayrı suçtan 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin lira para cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraf: AA
