        Muğla'da 297 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'da 297 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:09
        297 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 5 ayrı suçtan 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin lira para cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: AA

