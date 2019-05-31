31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü oyuncu Müge Boz, Galatasaray basketbol takımı oyuncusu olan nişanlısı Caner Erdeniz’in maçını seyretmeye gitti. Müge Boz, maç sonrası nişanlısı Caner Erdeniz’le birlikte saha kenarında galibiyeti kutladı. Ünlü oyuncu, duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boz, paylaşımına şu notu düştü:
Kazandık... Gördüğünüz gibi basket maçlarına çok güzel adapte oldum, aşırı zevkli. Sadece "steps"ten ibaret olan basketbol bilgim günden güne artıyor. İnşallah tüm konsepte hakim olacağım yakında. 2 haftada ittir, kaktır play-offu öğrendim. Bir de 2. yarıda bizim takımın potasının yeri değişiyor, Caner Erdeniz basket atınca çok net göremiyorum ama gözüm maçı sunan o kişinin yanında. Melodili melodili kuruyor cümleleri çok tatlı, bir de ne havalı söylüyor isimleri ayol, taktire şayan. Kim bilir belki bir gün birlikte sunarız. Maç da sunulmaz ama neyse işte, sonuçta çok zevkli.
Oyuncu Müge Boz, sevgilisi Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Bir süredir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde aile arasına düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. İlişkilerini gözden uzak yaşayan ikili, yüzükleri takmıştı.
VE İŞTE BEKLEDİĞİNİZ FOTOĞRAFLAR..."
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından nişan törenlerinden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. "Ve işte beklediğiniz fotoğraflar..." ifadelerini kullanan Müge Boz, nişan karelerini sosyal medya hesabından, "Hadi lütfen, paylaş' diye çok mesaj atmıştınız, teşekkürler... Aile yemeğinden nişan fotoğrafları... Bu arada sadece ve sadece yakın ailelerimizin katıldığı bir yemekti. Özellikle öyle olmasını istedik. Bazı arkadaşlarımız gönül koymasınlar yani, 'Bizi çağırmadılar' diye..." notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
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