"BENİM GÖNLÜMDE HEP ÜÇ ÇOCUK VAR"

Oyuncu, daha önce, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını vermişti.