Müge Boz'dan, Caner Erdeniz'e: İyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda

Müge Boz ve Caner Erdeniz, 2019'da evlendikten sonra Vina adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Çiftin mutluluğu, 1 Haziran 2024'te Rika adını verdikleri oğullarının doğumuyla daha da arttı.

REKLAM advertisement1

Müge Boz, 38 yaşına giren eşi Caner Erdeniz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Paylaşımında; "Nisan ayı bir başkadır bizde. İyi ki doğduk, iyi ki kavuştuk bu hayat yolculuğunda sevgilim. Seninle en güzel, seninle en mutlu. Çok beğeniyorum, Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram