Müge Boz: Son kontrollerimiz
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, bebeğinin kalp atışlarını dinledi. Boz, doğuma günler kala, "Son kontrollerimiz" ifadelerini kullandı
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Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Vina adında bir kızı bulunan Müge Boz, ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma başladı.
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İkinci çocuğuna kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Müge Boz, bebeğinin sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.
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Bebeğinin kalp atışlarını dinleyen Müge Boz, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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"HEYECAN DORUKTA"
Müge Boz, "Heyecan dorukta, son kontrollerimiz... Şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.