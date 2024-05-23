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        Haberler Magazin Müge Boz, bebeğinin kalp atışlarını dinledi: Son kontrollerimiz - Magazin haberleri

        Müge Boz: Son kontrollerimiz

        İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, bebeğinin kalp atışlarını dinledi. Boz, doğuma günler kala, "Son kontrollerimiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:44
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          Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Vina adında bir kızı bulunan Müge Boz, ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma başladı.

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          İkinci çocuğuna kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Müge Boz, bebeğinin sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

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          Bebeğinin kalp atışlarını dinleyen Müge Boz, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          "HEYECAN DORUKTA"

          Müge Boz, "Heyecan dorukta, son kontrollerimiz... Şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı. 

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