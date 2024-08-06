ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapmıştı. Sezon arası süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...