Müge Anlı'da Nilgün Şimşek cinayeti gündeme damgasını vurdu. 4 Nisan 2017'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaybolan 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in yakınları Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulundu. Anlı'da Nilgün Şimşek olayını geniş çaplı araştırdı. Korkunç cinayet gün yüzüne çıktı.

MÜGE ANLI'DA NİLGÜN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

4 Nisan 2017 tarihinden beri kendisinden hiçbir haber alınamayan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in ablası Neslihan Akgün ve annesi Sezen Akgün kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Eşi Mustafa Şimşek'in çevresine Nalan hanım ile ilgili "Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi" dese de ortaya çıkan olaylar zinciri ekran başındaki herkesi şoke etti.

Nalan Şimşek 'den ailesi 4 Nisan 2017 tarihinden beri haber alamıyor. İddialara göre Nalan Hanım eşi Mustafa Şimşek'in herkese "Benim eşim pankreas kanseri oldu, Almanya'ya ablasının yanına tedaviye gitti." dediğini öğrenildi. Aradan geçen 3 ay sonra ise Nalan hanımın eşi Mustafa bey bu defa "Nalan'ı kaybettik. Cenazesi Almanya'dan gelecek Zonguldak'tan defnedilecek." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

Nalan Şimşek 'den ailesi 4 Nisan 2017 tarihinden beri haber alamıyor. İddialara göre Nalan Hanım eşi Mustafa Şimşek'in herkese "Benim eşim pankreas kanseri oldu, Almanya'ya ablasının yanına tedaviye gitti." dediğini öğrenildi. Aradan geçen 3 ay sonra ise Nalan hanımın eşi Mustafa bey bu defa "Nalan'ı kaybettik. Cenazesi Almanya'dan gelecek Zonguldak'tan defnedilecek." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

NİLGÜN ŞİMŞEK CİNAYETİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Bütün bu olaylar ve Mustafa beyin tutarsız açıklamalarından sonra polis soruşturma başlattı. Nalan hanımın eşi Mustafa Şimşek ile birlikte oğlu tutuklanarak 3,5 ay ceza evinde kaldı. Ceza evinde kalan oğlu Ömer'in anlattıkları da olayın bir kayıptan çok cinayet olduğu izlemini verdi. Ömer polise verdiği ifade de "Babama Nalan annenin nerede olduğunu sorduğumda yeter artık dayanamadım ben gerekeni yaptım,onu öldürdüm dedi. Etraftan soran olursa Almanya'ya tedaviye gitti derim bir süre sonrada öldü derim dedi. Ben babamın Nalan annemi tam olarak ne zaman nasıl öldürdüğü bilgi sahibi değilim. Ama babamın bana onu öldürdüm detayını sorma lafını çok iyi hatırlıyorum." açıklamasını yaptı.

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan Selçuk Şimşek'te "Nalan ablayla babamın ara ara kavgaları oluyordu. Ramazan ayına girmek üzereydik Nalan abla yok olduğunu anladım. Nereye gitti dedim Zonguldak'a gittiğini sonradan hastalığından dolayı tedavi için Almanya'ya geçtiğini söyledi babam.

-Sonra bir gece babam aradı 'Oğlum başımız sağ olsun Nalan öldü' dedi. Ondan sonra iş yeri bana 3 gün ölüm izni verdi. Dedim ki 'Baba iş yeri bana 3 gün izin verdi bu maaşımdan kesilecek. Ama ölüm raporunu iş yerine verirsem maaşımdan para kesilmez" dedim. Babam bana "Almanya'dan gelirken ölüm raporu unutulmuş" dedi. Sonra eşim dedi ki "Cenaze unutulur rapor unutulmaz" dedi...Ölüm raporunu alamadım..."

Selçuk bey dikkat çeken başka bir detayı da şöyle anlattı "Sonra bir gün babam aradı annenin telefonu ver Nalan konuşacak dedi. Bende annemi rahatsız etmeyin ne konuşacak dedim. Ben annemden helallik alacak diye düşündüm verdim telefon numarasını. Sonra annemi aramış sözde kocam ve çocuklarım sana emanet demiş...Sonra anneme sordum aslında hiç böyle bir olay olmamış babam anneme söylettirmiş."