Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Müdür okula gitmedi, eve gelen arkadaşları acı gerçekle karşılaştı

Muğla'da, bir okulda müdür olan Nalan Soylu, işe gitmeyince merak edip eve gelen arkadaşları acı gerçekle karşılaştı

Giriş: 15.03.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı
İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan okul müdürü Nalan Soylu (54), evinde ölü olarak bulundu.

Fethiye Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu, sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi. Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları, Soylu'nun evine gitti.

Uzun süre kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soylu'nun acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Soylu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'de fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
Rize'de fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.