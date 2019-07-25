Müdahale nasıl yazılır

Müdahale kelimesi nasıl yazılır, anlamı nedir? İmla kuralları arasında bu soru merak ediliyor.

MEDAHALE Mİ? MÜDEHALE Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müdahale şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "müdehale" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "müdahale"dir.

MÜDAHALE ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre müdahale; "karışma, araya girme" anlamlarını taşımaktadır.