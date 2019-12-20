Mucize Doktor 15. son bölümü seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize DOktor'un son bölümünde, Ali ile Nazlı'nın bir adım daha birbirlerine yakınlaşıyor. Bağış gecesi için düzenlenen baloda Ali, Nazlı'yı dansa kaldırıyor. İkilinin dans ettiği anlar damgasını vuruyor. Öte yandan Doktor Ela ile Ferman arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor.

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 15. son bölümünün ardından 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi’nde iki yenilik vardır. İlki; Kıvılcım’ın hazırlıklarını Beliz’den gizli yürüttüğü bağış gecesinin balosu sonunda gelip çatmıştır. İkincisi; özel bir vakada uzmanlık sunmak için hastaneye gelen Doktor Ela’dır. Ali, yabancı insanların arasına girmekten çekinir ve baloya gelmek istemez. Ama Kıvılcım’ın planı uyarınca Tanju, Ali’yi baloya gelmeye zorlar. Diğer tarafta Doktor Ela ve Ferman tedavisini üstlendikleri vakayla ilgili çabucak fikir ayrılığına düşerler ve aralarında rekabet başlar. Balo gecesinin hazırlıkları doludizgin sürerken hastane ahalisi geceye birlikte gidebilecekleri birini arar; aşıklar yüzleşir, kimi kalpler kırılır. Ve bütün o karmaşanın tam ortasında Ali, abisinin neşterini kaybeder. Balo gecesinde gizli bir tehlike onu beklemektedir ve Ali’nin neşteri olmadan bunu atlatması imkansızdır.