Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor? Mucize Doktor başrol oyuncuları kimler ve konusu ne? soruları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Savant Sendromu hastalığı olan bir asistan doktorun hayatını ele alan Mucize Doktor dizisinde yakından tanıdığımız oyuncular yer alıyor. İşte Mucize Doktor dizine dair ayrıntılar...

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi Savant Sendromu bulunan bir asistan doktor olan Ali'yi merkezine almaktadır. Ali'nin çocukluğu Bilecik'te geçmiştir. Dolayısıyla dizide geçmişte yaşananları izleyeceğimiz sahneler Bilecik'te kurulan sette çekiliyor. Günümüzdeki sahneler ise İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde çekiliyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU

Kore yapımı Good Doctor’ dizisinden uyarlanan "Mucize Doktor"da taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor. “Mucize Doktor”un çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

MUCİZE DOKTOR BAŞROL OYUNCULARI

TANER ÖLMEZ (ALİ)

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.



Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

ONUR TUNA (FERMAN)

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

20'lerinde, cerrahi asistan, Ali’ye rakip, şeytan tüylü, milyoner bir ailenin oğlu ama asla elde edemeyeceği bir saygının ve kazanamayacağı bir kalbin peşinde. Demir, Nazlı’ya gizlice aşık. Onu gerçekten bütün kalbiyle seviyor. Ama Nazlı, Ali’yi seçecek ve bu, Demir’e ağır gelecek. Demir, Nazlı’nın kendisi dururken nasıl olup da Ali’yi seçtiğini bir türlü anlamayacak ve bununla bocalayacak. Hastanede asistanlar arasında rekabet başlayınca Demir iyice köşeye sıkışacak.

MURAT AYGEN (TANJU)

40'larında, cerrahi şefi, genel cerrah, tavrı rahat ama hak ettiği saygıyı görmediğine inanıyor. Türkiye’nin en başarılı genel cerrahlarından biri. Müşterileri hep nüfuzlu, güçlü adamlar veya onların eşleridir; Tanju’nun yükseklerde çok dostu vardır. Ama o hala Adil Hoca’nın gelip onu tebrik etmesini bekler. Bu yüzden de Başhekim olmak ve Adil Hoca’nın yerini almak istiyor. Aslında Tanju, sadece ama sadece, Adil Hoca’nın saygısını istiyor.