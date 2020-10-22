Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 34. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki şimdiden merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.

Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz.

Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

MUCİZE DOKTOR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...