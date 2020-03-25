Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı, Perşembe akşamı dizinin ekranlara gelecek bölümünden ipuçları veriyor. Ali'nin anne - babasının gelmesiyle her şeyin değiştiği Mucize Doktor'da Ali babasını yaşatmak için mücadele ediyor. Ancak Ali asıl mücadeleyi kendisi için kendisini kanıtlamak ve sınırlarını aşmak için veriyor. Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MUCİZE DOKTOR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır.