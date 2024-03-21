'Mucize Aynalar' için stüdyoya girdi

Mehmet Erdem, 'Mucize Aynalar' için mikrofon başına geçti. Sözü ve bestesi Metin Eryürek’e ait olan ‘Aynalar’ şarkısı Mehmet Erdem tarafından yeniden yorumlandı. Erdem’in stüdyo kayıtlarından oluşan bir müzik klibi de hazırlandı.