Mucize 2: Aşk ne zaman vizyona giriyor?

Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üslendiği Mucize 2 filmi "Mucize 2: Aşk" 6 Aralık'ta vizyona girecek. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Mert Turak, Şenay Gürler ve Fikret Kuşkan gibi sevilen oyuncuların yer aldığı filmin fragmanı yayınlandı. Peki Mucize 2 ne zaman vizyona giriyor?

MUCİZE 2 FİLMİNİN KONUSU

Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiçte kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı

MUCİZE 2 FİLMİNİN NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

2015 yılında vizyona giren Mucize filminin çok beğenilmesiyle devamı niteliğinde olan Mucize 2: Aşk çekildi. Mucize 2 filminin gösterim tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.