Birinci, polis eşliğinde ifadeye gidecek
AK Parti'den ayrılan ve hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen avukat Mücahit Birinci'nin ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için emniyete talimat verildi. Birinci, polis eşliğinde ifadeye getirilecek
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki ile cezaevinde yaptığı görüşmeye dair CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarının ardından savcılık, görüşme içeriğinin araştırılması için Avukat Mücahit Birinci hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.
Birinci için Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesinin ardından, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldı.