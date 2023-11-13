Eşi Ayşenur Parlak'ın dün akşamki durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yoğun bakım doktoru ile görüştük. Biz sadece solunumu durdu diye biliyorduk kalbi de durmuş. Tekrar çalışmaya başlamış, entübe etmişler. Günde bir sefer bilgi vereceklermiş, yarın akşamüstü tekrar görüşeceğiz yoğun bakım doktoru ile. Benim de bildiğim bu kadar. Lütfen benim telefonumu aramayın, bir gelişme olursa benim telefonumu arayacaklar, meşgul olmasın. Allah rızası için çokca dua."