Borçların ödenmesi, maddi açıdan rahata ermek, her türlü sıkıntı ve kederin ortadan kalkmasını dilemek, kaza beladan korunmak gibi niyetlerle okunan Mübin duası Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yasin suresinde bulunan 7 ayetten oluşur.

MÜBİN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Sübhane'l-müneffisi an külli medyun. Sübhane'müferrici an külli mahzun. Sübhane'l-muhallisi an külli mescun. Sünhane'l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne'l-kafi ve'n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi türceun.

MÜBİN DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kaf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona "ol!" der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah'ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir."