Muayene sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUAYENE NASIL YAZILIR? MUAYENE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muayene şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "muyane, muayne" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "muayene"dir.

MUAYENE NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol" olan muayene, Arapça kökenlidir.

Muayene tıp alanına; "Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma" anlamına gelmektedir.