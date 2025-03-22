2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart’ta açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte sınav puanlarını öğrenen adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, sınav puanları ve tercih kılavuzu doğrultusunda tercih listelerini hazırlayacak. Bu sebeple MSÜ tercih tarihleri takvimi yanı sıra Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları araştırılıyor. Peki 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır?