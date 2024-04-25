Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ tercih döneminde geri sayım! Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih kılavuzu

        Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Adaylar, yayınlanan tercih kılavuzundan seçim yaptıktan sonra sonuçlara göre ikinci bir mülakata daha çağrılacak. Peki, MSÜ 2024 tercih dönemi ne zaman bitiyor? İşte tarihler ve MSÜ tercih kılavuzu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu sene 716 bin 522 adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavı 3 Mart günü yapıldı. Sınav maratonu sonrasında, tercih maratonu başladı. Peki, 2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

        • 3

          Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

        • 4

          2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

          Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

          MSÜ TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

          ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

          Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

        Ortak Yazılı Sınavlar soru kitapçıkları
        Ortak Yazılı Sınavlar soru kitapçıkları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Drone operatöründen 23 Nisan'da çocuğa tekme!
        Drone operatöründen 23 Nisan'da çocuğa tekme!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Habertürk Anasayfa