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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

        MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte MSÜ taban puanları ile başarı sıralaması

        Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM takvimine göre 18 Mart'ta açıklanacak sınav sonuçları, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmek isteyen öğrenciler için kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Adaylar, tercih sürecinde taban puanlar ve kontenjanlarla ilgili güncel bilgileri dikkatle takip ediyor. İşte tercih süreci ve MSÜ taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:17
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        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi’ne adım atma hayali kuran adaylar için heyecan dorukta. 23 Şubat’ta tamamlanan MSÜ 2025 sınavının sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren tercih süreci başlayacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, bu yıl da adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları’na, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO’ya başvurabileceği bu süreçte, tercih kılavuzu adaylara rehberlik edecek. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

          Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        • 3

          MSÜ TABAN PUANLARI 2024

          HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

          KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

          KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

          KHO SÖZEL 342,96547

          HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

          HHO SAYISAL 389,34501

          KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

          KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        • 4

          ASTSUBAY MYO ADAYLAR

          KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

          BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

          BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        • 5

          MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

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