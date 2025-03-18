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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ KAÇ KİŞİ GİRDİ 2025? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, katılım sayısı açıklandı mı?

        MSÜ kaç kişi girdi? 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, katılım sayısı açıklandı mı?

        MSÜ sınavına kaç kişinin girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı gün gündeme geldi. MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar sayısal istatistikleri gündemlerine aldı. Peki MSÜ kaç kişi girdi? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, katılım sayısı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:38
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        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ardından sonuçlar belli oluyor. Hayallerine kavuşmak isteyen adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri TSK bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ sınavına kaç kişi girdiğini araştırmaya başladı. Pekİ, 2025 MSÜ kaç kişi girdi, katılım sayısı belli oldu mu?

        • 2

          MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart Salı günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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          MSÜ KAÇ KİŞİ GİRDİ?

          MSÜ sınavına kaç kişinin girdiği henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının ardından MSÜ’ye katılım sayısının belli olması bekleniyor.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin başvuru verilerini duyurmuştu.

          Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek sınava toplamda 670 bin 718 aday başvurdu. Sınavın, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirileceği bildirildi.

        • 3

          ÖSYM BAŞKANI DUYURDU!

          Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

          Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.

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