ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, MSÜ geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvuruları 30 Ocak tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2025 MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 MSÜ sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…