MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru ekranı: 2025 Uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman?

ADAYLAR;

Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak, ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek ve Uzman Erbaş Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapacaklardır. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edeceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edeceklerdir.

Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

Uzman erbaş temini sınıflandırma işleminde; kılavuzda yer alan kriterlere (öğrenim ve ilgili diğer belgelerden herhangi birine) sahip olan adaylara Bakım (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi ve Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkâm (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik ve İnşaat) sınıfı için öncelik verilecektir.

Seçim aşamalarını başarılı olarak tamamlayıp sağlık kurulu raporu için sevk edilen adayların işlemleri, Millî Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru / ilan yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

