MSB: Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi - Güncel haberler

MSB: Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi - Güncel haberler

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi.



Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.… pic.twitter.com/77QR7tasR7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2024 SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanlığı, hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 Türk vatandaşının, bu gece Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, MSB'ye ait uçakla Türkiye'ye getirilecek vatandaşların tedavilerine Ankara'da devam edileceği kaydedildi.

Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor. MSB’ye ait özel bir uçakla gerçekleştirilecek bu dönüş… pic.twitter.com/Y8qBGjP00w — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 27, 2024 Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.