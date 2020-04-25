AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında bir askerin şehit olduğu, biri ağır 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal Hava Kuvvetleri unsurlarınca ve ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği bildirilen açıklamada, hedeflerin tahrip edildiği ve bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."