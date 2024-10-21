MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi
Giriş: 21.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:04
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8-26 Ekim'de Mushaf Hava Üssü/Sargodha'da Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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