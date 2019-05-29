Şans Topu 29 Mayıs sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 29 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 29 MAYIS: 1-9-27-31-32+9

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KUMLUCA - İSTANBUL / FATİH - OSMANİYE / KADİRLİ

5+1 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.322,90 TL 5 bilen kişi sayısı : 9 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.139,85 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 192 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 508,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.093 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 58,35 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.898 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 64.148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,95 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 54.293 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,85 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 176.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 322 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 139'ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508'er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58'er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25'er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Fatih, Antalya'nın Kumluca ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 441bin 833 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 810 bin 783 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 452 bin 191 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 MAYIS (GEÇTİĞİMİZ HAFTA): 2 - 13 - 19 - 23 - 33 + 11